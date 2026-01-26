Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 26 января

Утром 26 января на некоторых трассах и шоссе Московской области образовались заторы. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.