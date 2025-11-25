Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 25 ноября

Фото: Открытие движения в полном объеме на Центральной кольцевой автомобильной дороге / Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 25 ноября. Это на 4,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Перед пешеходными переходами следует заблаговременно замедляться.