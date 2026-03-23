Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 23 марта

Загруженность дорог в Подмосковье оценили в пять баллов утром 23 марта. На дорогах насчитали более миллиона машин, что на 1,7% меньше средних значений прошлого месяца.

Как рассказали в областном Минтрансе, в это утро движение затруднено на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными и внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.