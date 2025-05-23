Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 23 мая

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 23 мая. Это на 1,5% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Мининвесте, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.