Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 21 ноября

Фото: Запущено рабочее движение по участку ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 "Урал" / Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 21 ноября. Это на 4,7% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В ведомстве предупредили, что сегодня местами пройдет мокрый снег. Водителей призвали не выезжать на летней резине и быть осторожными во время движения. Важно соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.