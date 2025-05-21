Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 21 мая

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 21 мая. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.