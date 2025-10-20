Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 20 октября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 20 октября. Это на 9% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможного дождя. Следует соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.