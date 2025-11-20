Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 20 ноября

Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 20 ноября. Это на 4% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.