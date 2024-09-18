Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 18 сентября

Один миллион машин насчитали на подмосковных дорогах утром 18 сентября. Это на 0,5% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском, Калужском, Киевском, Рязанском, Косинском, Волоколамском, Ярославском, Минском, Носовихинском, Пятницком, Боровском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держат дистанцию и отказаться от резких маневров.

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