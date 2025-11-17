Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 17 ноября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Московской области утром 17 ноября. Это на 2,6% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Воителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.