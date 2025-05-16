Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 16 мая

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 16 мая. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.