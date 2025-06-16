Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 16 июня

Фото: Развязка между Каширским и Володарским шоссе / Медиасток.рф

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 16 июня. Это на 0,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов., а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.