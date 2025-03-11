Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 11 марта

Утром во вторник, 11 марта, пробки в Подмосковье составили пять баллов. На дорогах региона сегодня насчитали 989 тысяч автомобилей.

Заторы возникли в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском шоссе. Затруднения движения также зафиксировали на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров и не превышать скорость.