Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 10 декабря

Около 871 тысячи машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 декабря. Это на 2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и отказаться от резких маневров. Из-за непогоды на дорогах может образоваться гололедица.