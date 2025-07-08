Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 8 июля
Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 8 июля. Это на 0,5% больше средний значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.
Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.