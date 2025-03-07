Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 7 марта
Свыше 965 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 7 марта. Это на 1% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.
По сообщению регионального Минтранса, пробки образовались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Сегодня на дорогах ожидается ранний час пик — с 15:00 до 16:00. Водителей призвали планировать поездки, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.