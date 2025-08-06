Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 6 августа

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 6 августа. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.