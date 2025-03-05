Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 5 марта

Почти 972 тысячи машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 5 марта. Это на 1% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров. В течение дни в регионе ожидают осадки в виде мокрого снега с дождем.