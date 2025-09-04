Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 4 сентября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 4 сентября. Это на 6% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-9 «Балтия».

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость, быть внимательными, воздержаться от резких маневров и снижать скорость перед пешеходными переходами.