Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 4 августа

Утром 4 августа на дорогах Подмосковья насчитали более одного миллиона машин. Это на 1,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о дожде с грозой в течение дня 4 августа. В Минтрансе призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.