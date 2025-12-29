Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 29 декабря

Более 779 тысяч машин насчитали на дорогах Московской области утром 29 декабря. Это на 27,1% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Боровском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Водителей призвали быть предельно внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что движение по трассе ЮЛА в Подмосковье запустят в июне 2026 года.