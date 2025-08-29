Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 29 августа

Фото: Второй участок ЮЛА - от Володарского до Лыткаринского шоссе / Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье. Это на 0,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержать от резких маневров.