Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 28 февраля
Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 28 февраля, составили 4 балла. На дорогах региона зафиксировали более 961 тысячи автомобилей, что больше средних значений января на 1%.
Основные заторы сегодня возникли на шоссе Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском и Ленинградском шоссе.
Минтранс Московской области призвал водителей не отвлекаться во время движения, соблюдать правила и избегать резких маневров.