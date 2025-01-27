Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 27 января

Свыше 984 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 27 января. Это на 1,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4"Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможной гололедицы, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.