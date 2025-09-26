Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 26 сентября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 26 сентября. Это на 3% больше средних значений прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, в это утро движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможного дождя, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.