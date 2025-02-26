Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 26 февраля

Около 945 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 26 февраля. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными, держать дистанцию, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.