Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 24 июля

Фото: Старт рабочего движения по транспортной развязке на пересечении автодорог М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» - «Ложки-Поварово-Пятница» / Медиасток.рф

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 24 июля. Это на 1,2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призовали быть внимательными, воздержаться от резких маневров и снижать скорость перед пешеходными переходами.