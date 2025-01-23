Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 23 января

Свыше 936 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 23 января. Это на 1,25% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.