Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 22 июля

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 июля. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможных осадков, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.