Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 21 февраля

Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 21 февраля, составили четыре балла. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах насчитали более 789 тысяч машин, что меньше по сравнению со средними показателями января на 1,5%.

Заторы сегодня возникли в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Затруднено движение автомобилей на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали держать дистанцию и притормаживать перед пешеходными переходами, а также не совершать резких маневров и не превышать скорость.