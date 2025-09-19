Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 19 сентября

Фото: Запущена новая дорога от Новорижского шоссе до ул. Академической в Павловской Слободе / Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 19 сентября. Это на 7% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможных дождей, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.