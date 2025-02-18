Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 18 февраля

Утром во вторник, 18 февраля, на дорогах Подмосковья зарегистрировали 824 тысячи автомобилей, что меньше средних значений прошлого месяца на 1,5%. Пробки в регионе оценили в четыре балла.

В Минтрансе Московской области уточнили, что основные заторы сегодня возникли в сторону Москвы на трассах А-105 и М-9 «Балтия», а также на Щелковском, Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не отвлекаться от дороги, соблюдать дистанцию и двигаться с положенной скоростью.