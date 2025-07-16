Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 16 июля

Чуть больше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 16 июля. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов., а также на трассе М-4 «Дон».

Синоптики спрогнозировали в Подмосковье дождь, местами возможна гроза. Водителей призвали быть осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.