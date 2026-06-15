Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 15 июня

Почти 1,2 миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 15 июня. Это на 13% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение этим утром затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, Новорижском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Во второй половине дня синоптики спрогнозировали дождь. Водителей призвали быть внимательными, держать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть осторожными.