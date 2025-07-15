Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 15 июля

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 15 июля. Это на 0,6% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-4 «Дон»

Водителей предупредили о возможном дожде с грозой, их призвали быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.