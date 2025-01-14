Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 14 января

Около 875 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 14 января. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о возможной гололедице, их призвали быть осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.