Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 14 февраля
Утром в пятницу, 14 февраля, пробки в Подмосковье оценили в 4 балла. На дорогах зафиксировали более 932 тысяч автомобилей, что меньше средних значений января на 0,5%.
Сегодня основные заторы возникли на шоссе Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском и Ленинградском шоссе.
Водителям рекомендуют избегать резких маневров во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.