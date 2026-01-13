Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 13 января

Более 767 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 13 января. Это на 28% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными, не отвлекаться на телефон во время движения, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию. Важно заранее замедляться перед пешеходными переходами.