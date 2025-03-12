Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 12 марта

Утром в среду, 12 марта, на дорогах Подмосковья насчитали миллион автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы сегодня возникли в сторону столицы на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.