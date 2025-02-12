Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 12 февраля

Около 922 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 12 февраля. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и предупредили о возможной гололедице. Им порекомендовали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.