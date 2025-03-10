Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 10 марта

Свыше 995 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 марта. Это на 1,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.