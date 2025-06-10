Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 10 июня

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 июня. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.