Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 20 июля

Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток" / Медиасток.рф

Утром 20 июля в Московской области зафиксировали средний уровень загруженности дорог в три балла. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона находилось более 1,8 миллиона автомобилей. Это на 13,6% больше, чем средние показатели прошлого месяца.

Больше всего затруднений с движением наблюдается на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Рязанском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и избегать резких маневров.