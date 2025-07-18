Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 18 июля

Фото: Старт рабочего движения по транспортной развязке на пересечении автодорог М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» - «Ложки-Поварово-Пятница» / Медиасток.рф

Свыше 997 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 18 июля. Это на 2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Щелковском, Новосихинском, Новорязанском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Синоптики спрогнозировали ясную погоду, без осадков. Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефон во время движения, держать безопасную дистанцию, не превышать скорость и воздержаться от резких маневров.