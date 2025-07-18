Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 18 июля
Свыше 997 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 18 июля. Это на 2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.
Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Щелковском, Новосихинском, Новорязанском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Синоптики спрогнозировали ясную погоду, без осадков. Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефон во время движения, держать безопасную дистанцию, не превышать скорость и воздержаться от резких маневров.