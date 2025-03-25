Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов вечером 25 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 25 марта. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Также заторы возникли на Новорижском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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