Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов вечером 20 сентября
Загруженность дорог в Подмосковье оценили в шесть баллов вечером 20 сентября. Заторы образовались на некоторых трассах и шоссе региона.
Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.
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