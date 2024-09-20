Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов вечером 20 сентября

Загруженность дорог в Подмосковье оценили в шесть баллов вечером 20 сентября. Заторы образовались на некоторых трассах и шоссе региона.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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