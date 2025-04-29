Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 29 апреля

Фото: Открытие автодороги в обход поселка Октябрьский г. о. Люберцы / Медиасток.рф

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 апреля. Это на 1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в шесть баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.