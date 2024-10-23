Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 23 октября

Один миллион машин насчитали на подмосковных дорогах утром 23 октября. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в шесть баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.