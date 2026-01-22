Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 22 января

Более 1,1 миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 января. Это на 4,3% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.