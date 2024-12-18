Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 18 декабря

Свыше 753 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 18 декабря. Это на 2,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.